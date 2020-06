Lazio, Luis Alberto torna all'antico: taglio di capelli ed è di nuovo magia

La condizione fisica non è delle migliori ma il piede destro del Mago spagnolo è sempre lo stesso. Luis Alberto decide il match contro la Fiorentina con una rasoiata chirurgica dal limite dell’area al minuto 82. Partita strana, con poche occasioni da gol che poteva essere risolta solo dalla giocata di un singolo. Il numero 10 biancoceleste torna al gol che mancava dalla sfida casalinga contro il Bologna, ultima partita prima della pandemia. Incursione centrale palla al piede e assist per l’inserimento di Correa, la difesa viola respinge ma la sfera rimane lì, sul destro di Luis Alberto, che insacca e zittisce tutte le critiche. Il re degli assist si è messo in proprio trovando la sua quinta rete stagionale.

CAMBIO DI LOOK - Il ritorno al gol coincide anche con il nuovo taglio di capelli. Nel periodo di quarantena Luis aveva deciso di far crescere la sua chioma tanto da presentarsi nella gara contro l’Atalanta con i capelli lunghi portati all’indietro. Ieri lo abbiamo apprezzato di nuovo con i capelli corti che probabilmente lo hanno “alleggerito” anche mentalmente. Lo abbiamo apprezzato biondo platino, con i capelli lunghi, corti e anche con il solo ciuffo biondo, ma ciò che importa è che il Mago continui ad essere decisivo come nel match di ieri sera. La Lazio ha bisogno del miglior Luis Alberto per continuare a sognare.

