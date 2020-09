Lazio, Luiz Felipe in stampelle rassicura: "È solo una distorsione" - FOTO

Infortunio per Luiz Felipe, la speranza è che non sia nulla di grave. Mister Inzaghi è stato costretto a sostituirlo nella prima frazione di gioco a causa di una brutta entrata di Kastanos. Il difensore sembrava poter rientrare in campo e invece è stato costretto ad uscire dolorante. Sicuramente nei prossimi giorni il brasiliano verrà sottoposto ai controlli strumentali di rito, per ora ha lasciato il Benito Stirpe con una vistosa fasciatura al piede destro e le stampelle.

SOLO UNA DISTORSIONE - Prima di salire sul pullman per tornare a Formello, il brasiliano ha cercato di rassicurare i cronisti presenti che gli hanno chiesto come stesse. Luiz ha risposto serenamente: "Sto bene, è solo una distorsione". Quello che sarà con certezza verrà scoperto oggi, quando il calciatore verrà sottoposto ad accertamenti ed Inzaghi capirà se dovrà fare a meno di lui.