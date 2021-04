Lazio, Luiz Felipe non molla: allenamento all'Isokinetic - FOTO

Procede a ritmi alti il recupero di Luiz Felipe. Il calciatore della Lazio è fermo dallo scorso febbraio quando ha deciso di operarsi a Monaco di Baviera a causa dei continui problemi alla caviglia causati dall'infortunio rimediato a settembre nella gara pre campionato contro il Frosinone. Il brasiliano cercherà in tutti i modi di tornare a disposizione di mister Inzaghi in questo rush finale di campionato. Il difensore oggi si trovata all' Isokinetic Medical Group.

