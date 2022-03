Lazio, Luiz Felipe verso il forfait: problema al ginocchio

Fonte: Lalaziosiamonoi

Luiz Felipe è rientrato dal ritiro con l’Italia per infortunio. La prima diagnosi: leggero trauma distorsivo al ginocchio. Si è fatto male nel ritiro azzurro durante l’allenamento di sabato. Il ginocchio si è un po’ gonfiato e lo staff sanitario biancoceleste non vorrebbe correre rischi. Le cure proseguono, non ci dovrebbero essere lesioni gravi. E secondo la rassegna di Radiosei, il difensore oggi dovrebbe sottoporsi a nuovi esami per valutare meglio l’entità del problema e capire i tempi di recupero. Il forfait per sabato, nella sfida al Sassuolo, è prevedibile.