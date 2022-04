Lazio, Luka Romero sui social: "Andiamo avanti!" - FOTO

Una gara durissima e in cui la Lazio non è riuscita ad esprimersi al meglio. All'Olimpico contro il Torino è stata una vera e propria battaglia terminata 1-1 con la rete in pieno recupero di Ciro Immobile. Anche Luka Romero ha avuto il suo spazio negli ultimi quindici minuti di gare in cui ancora una volta ha dimostrato tutta la sua grinta. Questo il messaggio scritto sui social: "Andiamo avanti. Forza Lazio!".