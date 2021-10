Lazio, Magnocavallo: “Anderson è croce e delizia. E sugli episodi…”

La Lazio ha battuto l’Inter 3 a 1 e nonostante la vittoria sia netta al centro delle critiche alcuni episodi che si sono verificati nel corso del match. A distanza di due giorni ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l’ex biancoceleste Giorgio Magnocavallo, ecco le sue parole: “Calciare o no il pallone fuori in caso di giocatore a terra? È cambiato il calcio. Adesso addirittura vogliono aumentare i minuti dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Non mi piace il calcio di adesso, diventa difficile valutare un infortunio. Quando fanno vedere a rallenty le entrate, l’80% delle volte sono tutte simulazioni e io in questo darei piena responsabilità all’arbitro perché se si fa male uno della squadra che sta vincendo sta giù 5 minuti se al contrario si tratta di un giocatore della squadra che sta perdendo dopo 30 secondi si rialza. È una regola sbagliata in questo momento perché non si capisce se si deve buttare fuori la palla o meno. Io lascerei decidere l’arbitro perché secondo me lui capisce se è infortunio grave o meno. Un conto se c’è di mezzo la testa un conto se c’è di mezzo la palla o la gamba”

CAMPIONATO – “Un campionato anomalo perché giocano troppo e con la storia del covid bisogna aspettare gennaio per vedere le rose più al completo. Ogni domenica ogni squadra ha 3/4 infortunati e per me resta un campionato anomalo fino a dicembre. Insieme al Napoli che è una sorpresa il Milan sta facendo meglio però sinceramente io Inter, Juventus, Atalanta e Lazio le considero sempre superiori”

LAZIO – “La metto al pari dell’Atalanta. Parti con grandi risultati che poi si vengono a perdere, il fatto che negli scontri diretti possono avere la supremazia ti fa capire che sono squadre forti. A Roma c’è molta più pressione rispetto a Bergamo, la Lazio è croce e delizia ed è sempre stata così da quando ci giocavo io. Nei momenti in cui dovrebbe far valere la sua supremazia perché ha una squadra forte si perde e non capisco il perché”

SARRI – “Ha alzato le aspettative. Volevo vedere il suo atteggiamento. Non ha la stessa mentalità di Inzaghi ed ero curioso di vedere come si rapportasse con l’ambiente a Roma. Voglio aspettare ancora gennaio per poter dare dei giudizi più concreti e reali”

FELIPE ANDERSON – “È un giocatore che a mio avviso è molto molto bravo. Posso paragonarlo a Ilicic, giocatori che sono croce e delizia perché sono estrosi e importanti da cui ci si aspetta sempre qualcosa in più da loro, sono fondamentali come calciatori”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Europa League, Lazio - Marsiglia: il programma dei francesi alla vigilia

Sarri bacchettato, Mourinho no: le curiose (non) risposte del calcio italiano