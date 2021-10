Europa League, Lazio - Marsiglia: il programma dei francesi alla vigilia

Mancano poco più di 48 ore e la Lazio di mister Sarri scenderà in campo all'Olimpico per il match di Europa League contro il Marsiglia. Sul sito ufficiale biancoceleste è stato pubblicato il programma della vigilia per la squadra transalpina. La compagine di Sampaoli si ritroverà a partire dalle ore 10:30 presso il Training Center Robert Louis-Dreyfus per la seduta di rifinitura. Successivamente, la partenza per Roma con atterraggio previsto nel pomeriggio. Alle ore 19:00, infine, effettuato il walkaround, l’allenatore avversario insieme ad un tesserato interverranno in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico di Roma per presentare il match di giovedì pomeriggio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, due biancocelesti nella Top 11 di Whoscored: ecco chi sono – FOTO

Serie A, i migliori marcatori stranieri negli ultimi 10 anni: c’è un ex Lazio