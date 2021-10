Lazio, due biancocelesti nella Top 11 di Whoscored: ecco chi sono – FOTO

Si è conclusa ieri l’ottava giornata di Serie A con il match tra Venezia e Fiorentina. Come di consueto Whoscoored ha stilato la sua Top 11 per questa settimana e ha incluso due biancocelesti, si tratta di Felipe Anderson e Sergej Milinkovic Savic. Il primo autore della rete che ha consentito alla Lazio di passare in vantaggio e il secondo ha siglato il gol definitivo della vittoria. A completare il reparto ci sono Mario Pasalic dell’Atalanta e Mohamed Fares, ex biancoceleste, del Genoa.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/Wx82uiYfJC — WhoScored.com (@WhoScored) October 19, 2021

