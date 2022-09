Lazio, Magnocavallo: "Nations League? Non serve a niente. Roma, paglia che brucia"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminata la sosta per dare spazio alle Nazionali si ritorna con la mente concentrata a pieno sul campionato. Sul tema Italia e con uno sguardo rivolto alla Serie A ha voluto dire la sua Giorgio Magnocavallo, ex centrocampista della Lazio, che ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Non vedo giocatori importanti in Nazionale. La Uefa Nations League non serve a niente. Se la Federazione non limita il numero massimo degli stranieri nelle squadre italiane andremo sempre peggio. Mancini sta adoperando i giocatori che ha, meglio di questi non ce ne sono, ce li teniamo ma qualità individuale ce n’è pochissima.

La Lazio ha sempre alti e bassi e dopo 35 anni che la seguo non mi spiego perché è così altalenante. Ha una squadra importante da primi 4 posti ma è sempre un’incognita. Nel momento in cui può fare il salto di qualità si perde. Il campionato è incerto e con continui stop, può succedere di tutto.

L’Atalanta non è più la stessa, ora i gol realizzati sono di meno, non ha più un gioco così brillante. La Roma? Secondo giornali e giornalisti sembra chissà cosa, è tutta paglia che brucia. Ora il campionato è davvero sfasato. Se tolgo Mourinho alla Roma io non la vedo così forte come la descrivono, per me Inter-Roma è 1 fisso. Non è Mourinho che entra in campo, se analizzi i giocatori dell’Inter è un 3-0 fisso. L’Inter ha bisogno di una guida severa in panchina, come Conte. Sono convinto che Ciro giochi con lo Spezia”.