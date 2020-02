Lazio, mai a così pochi punti dalla vetta: il confronto con le altre stagioni dell'era Lotito

La Lazio, al termine della ventiquattresima giornata di Serie A, ha raggiunto il secondo posto in classifica, ad un solo punto dalla Juventus capolista. Mai, negli ultimi quindici anni - dalla stagione 2004/2005 in poi - l'armata biancoceleste era arrivata così vicina alla cima a questo punto del campionato. Gli unici due anni in cui, perlomeno, il numero di punti è composto da una sola cifra sono gli anni 2010/11 e quello 2011/12, entrambi con Edy Reja in panchina. Il record negativo dell'era Lotito, invece, risale proprio alla prima annata presa in considerazione quando, riporta Lazio Page, il ruolo d'allenatore era ricoperto da Mimmo Caso.

