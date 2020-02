Serie A, un biancoceleste nella miglior formazione della settimana - FT

Qualche minuto fa, sul profilo Twitter del noto portale sportivo whoscored.com, è stata pubblicata la miglior formazione dell'ultima giornata di Serie A. Nell'undici trova posto anche un giocatore della Lazio. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic che, contro l'Inter, ha siglato il gol decisivo per la vittoria della 'banda Inzaghi'. Insieme al 'Sergente', Silvestri, Danilo, Soumaoro, Romagnoli, Hernandes, Cuadrado, Sturaro, Dybala, Sanabria e Chiesa.

🇮🇹 Serie A Team of the Week



Six teams represented in gameweek 24@juventusfc 3⃣@GenoaCFC 3⃣@acmilan 2⃣@HellasVeronaFC 1⃣@OfficialSSLazio 1⃣@acffiorentina 1⃣ pic.twitter.com/2V924wO5nZ