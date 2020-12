Lazio, mancano gli assist di Luis Alberto: serve la versione migliore del Mago

Un percorso fatto di salite e discese quello di Luis Alberto alla Lazio, a volte protagonista di appannamenti e polemiche ma in grado di guidare la squadra per mano quando sale in cattedra. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, per il 2021 ci sarà bisogno della versione migliore del Mago, incredibilmente ancora a secco nella voce assist: un paradosso per uno che nella scorsa stagione guidava la classifica di questo dato scalza do anche un Papu Gomez in stato di grazia. In questo avvio di campionato sono mancati i suggerimenti al gol di Luis Alberto, ma per la seconda volta da quando è alla Lazio lo spagnolo è riuscito a segnare in due match di fila: Napoli e Milan nelle ultime giornate di Serie A di questo 2020, replicando quanto fatto nel 2018 contro Benevento e Udinese. Non basta ancora però, alla Lazio servono gli assist del Mago: il 2021 dovrà assolutamente portarli in dote.

