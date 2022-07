Lazio, Manila Nazzaro: l'ex Miss Italia posa con Olympia

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, LITE IN PIAZZA: LOTITO E TARE DISCUTONO DAVANTI A TUTTI - FOTO Lite in Piazza del Popolo, occhi indiscreti, impossibile nascondere la scena gli animi accesi visti i toni. Nervi tesi tra Claudio Lotito e Igli Tare, la discussione inizia che è appena finita la festa per la presentazione delle nuove maglie. Ci sono... Lite in Piazza del Popolo, occhi indiscreti, impossibile nascondere la scena gli animi accesi visti i toni. Nervi tesi tra Claudio Lotito e Igli Tare, la discussione inizia che è appena finita la festa per la presentazione delle nuove maglie. Ci sono... WEBTV LAZIO, LOTITO: "MERCATO? ALLESTIREMO UNA SQUADRA CHE..." Una serata importante quella che si è da poco conclusa in Piazza del Popolo. Tantissimi tifosi biancocelesti si sono radunati in occasione della presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione firmate Mizuno. Al termine dell'evento il presidente... Una serata importante quella che si è da poco conclusa in Piazza del Popolo. Tantissimi tifosi biancocelesti si sono radunati in occasione della presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione firmate Mizuno. Al termine dell'evento il presidente... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, MONCHI: "LUIS ALBERTO AL SIVIGLIA? ECCO COSA VI DICO" Luis Alberto prossimo all'addio? Non sembrerebbe. Sono giorni che circola insistentemente dalla Spagna la voce che vede il Mago in direzione Siviglia. Il club andaluso avrebbe offerto 13 milioni di euro - Lotito ne chiede 25-30 - più il cartellino di... Luis Alberto prossimo all'addio? Non sembrerebbe. Sono giorni che circola insistentemente dalla Spagna la voce che vede il Mago in direzione Siviglia. Il club andaluso avrebbe offerto 13 milioni di euro - Lotito ne chiede 25-30 - più il cartellino di...