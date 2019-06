Lazio, Manzini: "La Coppa Italia è il nostro vanto, ci riempie di orgoglio"

"C'è stato tantissimo entusiasmo, è stata una serata ricca di emozioni e sentimenti". Così lo storico team manager della Lazio, Maurizio Manzini, ha commentato ai microfoni di Lazio Style Radio la serata trascorsa in compagnia del Club Lazio Milano. "Abbiamo passato in rassegna le glorie degli eroi del passato biancoceleste più o meno recente. Erano tutti lì che si abbracciavano, come dei vecchi amici che si incontrano di nuovo dopo tanto tempo. Abbiamo portato con noi la Coppa Italia e non credo che ci sia stato oggetto che abbia ricevuto più baci e coccole quest'anno", ha dichiarato. Poi ancora: Conquistarla è stato bellissimo e celebrarla con i tifosi più lontani da Roma è stato il giusto epilogo di questa festa. Insomma, noi possiamo dire di aver vinto il 50% di ciò che si può vincere in Italia. Questo è il nostro vanto e ci riempie di orgoglio. Come in tutte le famiglie ogni riconoscimento diventa un po' di tutti".

Pubblicato il 4/06 alle ore 19.16