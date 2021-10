Lazio-Marsiglia, Sarri: “È mancato un po’ di culo. Calendario intasato. Verona? Una resa dei conti”

Non basta il forcing nel finale per la Lazio per superare il muro marsigliese. Dopo un primo tempo piuttosto tattico, i biancocelesti cambiano marcia nella ripresa sfiorando più volte il gol del vantaggio. Al termine del match il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra. La sensazione è che nei primi minuti ci mancava brillantezza, mentre negli ultiumi 30 un pizzico di culo. Sembrava potessimo sbloccarla da un momento all'altro. Rimane un po' di amarezza per il risultato. La squadra ha dato la sensazione di solidità, ha creduto fino in fondo alla vittoria e negli ultimi minuti siamo riusciti ad alzare i ritmi di parecchio. A livello di prestazione è stato un passo in avanti, dispiace per il risultato, ma abbiamo tre partite per recuperare"

LUIS ALBERTO - MILINKOVIC INSIEME - "E' difficile, l'ultima partita insieme ci ha detto di no, ma se la squadra riuscirà a trovare più equilibri è un'ipotesi che si potrà proporre. Vedendo i data di Luis Alberto dimostrano che è più adatto a momenti di partitia in cui i ritmi sono più dolci".

ASPETTATIVE - "E' una squadra che ha alternato periodi devastanti con tante vittorie consecutivi, a periodi in cui ha fatto fatica. Dobbiamo tenere la squadra sempre su alti livelli motivazionali e sperare di poter risolvere questo difetto. E' però un gruppo che mi dà anche tante soddisfazioni. Giocando ogni tre giorni è anche difficile avere delle sensazioni. Allenamenti nel vero senso della parola li stiamo vedendo pochi, però è un gruppo che mi dà gusto allenare. Può darsi che il nostro 100% sia inferiore agli avversari, ma questo 100% vogliamo vederlo".

CATALDI - "Le verticalizzazioni le avevamo preparate in modo specifico oggi. Cataldi è un buon palleggiatore, è un vertice basso adatto alle mie caratteristiche, ma Lucas Leiva è un giocatore importante per mentalità, esperienza. E' uno che butta pochi palloni. Me li tengo tutti e due".

KO ROMA E TURN-OVER - "Non conosco i motivi delle scelte di Mourinho. In Europa è difficile sempre, anche quando giochi contro squadre di ranking più basso le partite si complicano sempre. Anche con il Chelsea ebbi difficoltà. Ricordo una partita in Bielorussia e la squadra avversaria, di cui non ricordo il nome, prese tre pali".

Il tecnico biancoceleste ha analizzato il match anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Nella fase iniziale della partita abbiamo pagato un po’ di brillantezza fisica e mentale. Pian piano siamo cresciuti, e anche i ritmi sono aumentati. L’ultima mezz’ora è stata di predominio territoriale assoluto. È una partita che conferma quello che abbiamo fatto con l’Inter, è un passo in avanti anche dal punto di vista della solidità difensiva. Dispiace un po’ per il risultato. Atteggiamento? Fra l’aggressività e la cattiveria c’è molto differenza. Dobbiamo crescere al livello di aggressività. Fra un settore e l’altro spesso perdiamo troppo le distanze. Stiamo facendo dei passo in avanti. L’unica preoccupazione è non ricascare nei passi falsi come Bologna. Questo non vuol dire che non perderemo più ma se dobbiamo perdere, dobbiamo farlo sul campo. Tattica? Dobbiamo migliorare molto. Abbiamo poco tempo per provare, mi piacerebbe farlo di più. Mi ha fatto piacere vedere un buon Marusic anche a sinistra. La coppia centrale si è mossa molto bene in fase difensiva, in costruzione si può fare qualcosa di più. Siamo sulla strada giusta. Hellas Verona? È una partita da resa dei conti. Veniamo da una partita simile che abbiamo toppato completamente. Sarà importante. Ci arriviamo sempre in condizioni disagiate. Giochiamo a 63 ore di distanza e per di più di pomeriggio. Sarà estremamente difficile. Ci piace stare in Europa e quindi ci dobbiamo abituare. Una volta se giocavi in Europa League, in campionato scendevi in campo il lunedì. Tutti tirano l’acqua dal proprio mulino, dalla Federazione alla Uefa. Non ci sono calendari normali. Mi meraviglia che l'Associazione Calciatori e quella Allenatori non abbiano mai preso una posizione. È un problema di rifondazione di un calendario che sta diventando brutto e intasato. La gente inizia a cambiare canale".