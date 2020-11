Lazio, Matri saluta Maradona: "Oggi è morto il re del calcio" - FOTO

Oggi, 25 novembre 2020, ci ha lasciati Diego Armando Maradona, uno dei più grandi della storia del calcio. Molti personaggi dello sport e non solo stanno lasciando messaggi sulla sua inaspettata scomparsa. Anche Alessandro Matri ha omaggiato il fenomeno argentino con un post su Instagram: "In questi casi Non esistono bandiere...ESISTE IL CALCIO.....Ed oggi è’ morto il RE.....RIP D10S".