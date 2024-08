Lazio, Mattei sul mercato: "Si vuole rimediare senza investire, così è dura..."

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radiosei è intervenuto il giornalista di fede laziale Stefano Mattei per parlare del momento in casa Lazio, degli ultimi giorni di mercato e degli obiettivi biancocelesti. Queste le sue parole: “Cataldi è stato inserito dalla società nella black list, cioè è considerato tra i responsabili del settimo posto dello scorso anno. Ovviamente la colpa quando le cose vanno male non è mai del club. La Lazio si è resa conto di avere necessità di un regista che migliori la qualità del palleggio della squadra ed un difensore centrale. Il problema è che si sta cercando di rimediare senza investire, con i soliti tentativi di sfruttare occasioni convenienti. Così è dura. La verità è che tutti i calciatori che la Lazio sta puntando in questo finale, Gigot, Arthur e Folorunsho, sono esuberi, fuori rosa delle proprie squadre. Giocatori come Folorunsho e Dele-Bashiru sono i classici giocatori bravi nell’inserimento, ma continuerebbe a mancare un elemento di qualità alla Luis Alberto che possa dare qualità alla giocata”.