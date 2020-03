Lazio, Mauri: "A porte chiuse non sarà semplice, ne risente l'adrenalina"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Mauri per parlare di Lazio: “Giocare a porte chiuse? Sembra quasi di disputare un’amichevole, è un po’ come l’allenamento, ne risente l’adrenalina. Non sarà semplice per nessuno, a maggior ragione per chi può trarre beneficio dal proprio tifo fra le mura amiche. Scudetto? La favorita resta la Juve, lo sarebbe anche in caso di sconfitta contro l’Inter. La Lazio è allo stesso livello, se non superiore a quello dei nerazzurri”.

