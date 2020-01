Lazio, Mauri: "Con la Sampdoria servirà la spinta del pubblico"

Battuta la Cremonese, il prossimo impegno sarà in campionato con la Sampdoria. Stefano Mauri, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto per parlare dei biancocelesti: "La Coppa Italia negli ultimi anni è un po' cambiata, le prime otto dell'anno prima entrano in gioco a gennaio. Ora è un traguardo importante, anche perchè ti garantisce l'Europa League. Diciamo che è un'uscita di emergenza, ci tengono un po' tutte. Il primo turno viene affrontato genericamente con i non titolari, nelle successive entrano in gioco anche gli altri. Sampdoria? Una partita come le altre. Raniei ha sistemato la squadra, ora subiscono pochi gol. Sarà necessaria la giusta attenzione. La Lazio è più forte e tutti si aspettano la vittoria. Servirà la spinta della gente per vincere la partita".

