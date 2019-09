Lazio, Mauri: "Ferrara film già visto, manca personalità"

La Lazio perde a Ferrara, una sconfitta che fa male, brucia perché arrivata nel finale di una partita dominata nel primo tempo e gettata alle ortiche nella ripresa. Vecchi limiti, difetti che tornano a farsi notare, la Lazio non è nuova a questo tipo di scivoloni. Limiti sui quali si può intervenire? Secondo Stefano Mauri, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, la ricetta sarebbe quella di aggiungere spessore, personalità ed esperienza alla rosa: “Inzaghi ha fatto bene a chiedere attenzione perché la squadra spesso sbaglia con le più deboli, o in situazioni apparentemente favorevoli. Bisogna trovare il rimedio, ma fino adesso non è accaduto. Questi cali mentali si ripetono, accadeva anche quando ero ancora io in campo, secondo me nella rosa manca qualcuno che sia superiore a livello di personalità, giocatori che portino un'altra mentalità”. Per ora impossibile seguire la strada tracciata dall’ex capitano. La speranza è che la Lazio possa crescere e limare i suoi difetti.