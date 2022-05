Lazio, Mauri festeggia il 26 maggio: il messaggio sui social – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Giornata importante quella di oggi per il popolo biancoceleste e per la Lazio. Come accade da nove anni a questa parte, viene celebrata la ricorrenzza della vittoria della Coppa Italia sugli eterni rivali. Un trionfo che ha segnato per sempre la storia del club e non solo. Tra i protagonisti di quella sfida che hanno voluto ricordare quella giornata, c’è anche Stefano Mauri. L’ex capitano ha condiviso tramite il proprio profilo Instagram, un fermo immagine del momento in cui ha alzato la Coppa al cielo seguito da altri scatti. Ad accompagnare, il messaggio: “Buon 26 maggio laziali”.

