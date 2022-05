Lazio, nove calciatori chiamati in Nazionale: tutti gli impegni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la stagione con la Lazio, per alcuni calciatori biancocelesti è il momento di tornare in Nazionale. Si tratta di 9 giocatori che, nei primi giorni di giugno, si renderanno protagonisti di alcune sfide con le rispettive selezioni. Per quanto riguarda l'Italia, Mancini ha chiamato Acerbi, Lazzari e Zaccagni per la finalissima contro l'Argentina in programma il 1° giugno a Wembley. Poi ci saranno quattro gare di Nations League contro Germania, Ungheria, Inghilterra e nuovamente Germania. Sergej Milinkovic, tra il 2 e il 12 giugno, prenderà parte alle sfide della Serbia contro Norvegia, Svezia e Slovenia (andata e ritorno). Stesso discorso per Marusic che, col suo Montenegro, prenderà parte, tra il 4 e il 14 giugno, a ben quattro partite di Nations League contro Romania, Finlandia e Bosnia.

Hysaj, sempre più vicino alla presenza numero 70 con la maglia dell'Albania, parteciperà alle prossime due sfide di Nations League della nazionale balcanica contro Islanda e Israele, alle quali si aggiungerà l'amichevole del 13 giugno contro l'Estonia. Il baby talento della Lazio Luka Romero tornerà a vestire i panni dell'Argentina Under 20 che, tra il 29 maggio e il 12 giugno, parteciperà in Francia al Torneo Maurice Revello. Al momento le gare in programma sono tre: Arabia Saudita, Panama e Serbia.

Cabral e Kamenovic sono gli ultimi due biancocelesti che, riporta sslazio.it, sono stati chiamati dai propri ct. Il primo, archiviata la gioia del primo gol in A, vuole proseguire in Nazionale. Tra gli impegni in calendario per Capo Verde, due validi per le Qualificazioni della prossima Coppa d'Africa contro Burkina Faso e Togo, mentre a chiudere il quadro sarà l'11 giugno l'amichevole contro l'Ecuador. Kamenovic, infine, scenderà in campo tra il 2 e il 7 giugno contro Francia e Far Oer nelle sfide valide per la Qualificazione ai prossimi Europei Under 23.

