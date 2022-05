Calciomercato, dalla Francia: "Una big di A su uno degli obiettivi della Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Benjamin Bourigeaud, calciatore del Rennes, continua a essere accostato alla Lazio. Il francese è legato al club da un contratto che scadrà a giugno 2023, e sembra non avere alcuna intenzione di prolungare la sua esperienza in Ligue 1. Per questo, tante squadre starebbero chiedendo informazioni sul suo conto. La Lazio sembra far parte di questa lista, ma non sarebbe l'unica italiana. Se nei giorni scorsi s'era inserita anche della Roma, ora in Francia parlano di un forte interesse da parte del Napoli. L'indiscrezione è stata rilanciata dal portale le10sport.com, che aggiunge come il club di De Laurentiis, fino a questo momento mai accostato a Bourigeaud, sarebbe talmente convinto dell'acquisto da aver sbaragliato la concorrenza delle due romane.

