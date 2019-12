Lazio, Mauri: “Supercoppa meritata. Vietato sognare, piedi per terra”

La Lazio vince la Supercoppa, regalo di Natale anticipato per tutti i tifosi. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "Vittoria strameritata, partita preparata bene, gestita bene e portata a casa con assoluto merito. Sarri? A Napoli ha trovato una grande squadra che ha allenato bene, adesso quello che manca alla sua Juventus è l'equilibrio, cosa che c'era con Allegri. Quando hai i campioni in squadra non devi insegnare nulla, devi solo trovare un equilibrio di fondo. Sarri non ha capito che la forza della Lazio è l'ampiezza sul campo e ha pagato dazio. Adesso arriva il difficile, non bisogna adagiarsi sul trofeo. La squadra non deve permettersi di sognare, deve rimanere coi piedi a terra e pensare partita per partita. Per i tifosi il discorso è diverso".