Lazio, Maximiano o Provedel: ecco la risposta di Sarri

Maurizio Sarri ha presentato la sfida con il Bologna nella consueta conferenza stampa della vigilia e ha parlato anche dei due nuovi portieri della Lazio. Maxiiano e Provedel si giocheranno il posto in quello che si può definire un ballottaggio. Il mister non si è sbilanciato e ha risposto così:

"Chi giocherà? Non ho ancora deciso. Chiaramente Maxi sta lavorando con noi da molto più tempo, ma mi è piaciuto come si è inserito in gruppo Provedel. Poi sarà il campo a dirci chi giocherà di più e chi meno. Poi durante la stagione entrambi troveranno spazio...".

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA