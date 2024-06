Lazio, Mellone spiega: "Sono infastidito, rivendico il diritto a sognare!"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei è tornato a parlare il giornalista di fede laziale Angelo Mellone, che si è espresso sulle prospettive che avrà la Lazio nel prossimo mercato. In particolare si è rivolto alla società, rivendicando il suo 'diritto a sognare' con i colori biancocelesti in vista della campagna acquisti e della prossima stagione. Questo è ciò che ha detto in merito: “A fine mercato darà un giudizio definitivo sul momento della Lazio, per il momento resto con lo stato d’animo delle ultime settimane. Nessuno mi potrà mai togliere il piacere di coltivare l’amore per la Lazio. Noi non discutiamo il diritto ad amare questa società, ma a sognare. Se tu hai la possibilità di farlo l’amore è evidentemente migliore. Rivendico questo perché ho una legittimo fastidio, una stanchezza. Anche il tifoso della Lazio ha il diritto di vivere un’estate positiva, bella, speranzosa. Io rispetto a molti che non vedono l’ora di potersi lamentare, non vedo l’ora di essere smentito dagli eventi, dai fatti. A mani giunte prego la Lazio di smentirmi, dimostratemi che mi sto sbagliando!”