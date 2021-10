Lazio, Mendieta: "Una volta anche Simeone si spaventò. L'esordio fu fantastico"

Gaizka Mendieta è stato uno delle delusioni più grandi della storia recente della Lazio. Arrivato dal Valencia, il pubblico aveva grandi aspettative su di lui, ma alla fine ne è rimasto deluso. Durante una sua intervista a Copa 90, lo spagnolo ha raccontato le emozioni contrastanti vissute in biancoceleste: "Ricordo ancora la mia prima partita in casa con la Lazio. C'era uno striscione lungo tutta la Curva Nord dove venivo paragonato a un guerriero con un cavallo... incredibile. Il derby perso 5-1? Ricordo che i tifosi vennero al centro sportivo, sono entrati nello spogliatoio e hanno fatto un discorso giocatore per giocatore, come una professoressa fa con i propri alunni. Anche all'allenatore Zaccheroni. In quell'occasione anche Simeone ebbe paura".

When Lazio signed @gazikamendieta6 he was perhaps the best number 6 in the world.



We took a ride with him courtesy of @volkswagen to reminiscence about the unique relationship Lazio fans had with the club #WeDriveFootball



: “Even Simeone was scared”⁣ pic.twitter.com/IGKzNXOyq1