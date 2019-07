Lazio, mercoledì la ripresa: il punto su infortunati e prossimi appuntamenti

Il primo ritiro, come spesso accade, può portare con sé degli strascichi indesiderati a livello fisico. I carichi d'allenamento sono pesanti, le gambe e i muscoli lavorano al massimo per ritrovare la giusta condizione atletica. Ad Auronzo la Lazio ha lavorato bene. Si è mostrata in forma nelle prime uscite stagionali e ha risposto presente all'appello di mister Inzaghi. Non manca, però, qualche acciacco. L'infortunio di Lucas Leiva è quello che ha tenuto di più con il fiato sospeso staff tecnico e tifosi: per il brasiliano si temeva una lesione, allarme rientrato. Nelle ultime sedute nel Cadore ha iniziato ad allenarsi in modo differenziato, tornerà a disposizione tra pochi giorni. Lo stesso non si può dire di Marusic, che ad Auronzo non si è mai allenato. Ha subito una distorsione al ginocchio sinistro, non partirà per Marienfeld. Stessa sorte che dovrebbe toccare anche a Durmisi, fuori per uno stiramento. Nulla di preoccupante invece per Adekanye e Jony – entrambi affaticati, torneranno regolarmente ad allenarsi mercoledì – così come per Lulic. Il capitano ha subito un forte colpo da Vavro e non si è allenato nell'ultimo giorno sotto le Tre Cime di Lavaredo: anche per lui, comunque, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Mercoledì è atteso a Formello. Strakosha e Proto sono invece ormai pronti. L'albanese rientrava da due mesi out per l'infortunio al tendine d'Achille, mentre l'ex Olympiacos non ha mai giocato in amichevole per prevenire dei problemi fisici. Tutto rientrato. Si rivedrà a Formello anche Valon Berisha: dopo un lungo calvario il kosovaro tornerà in campo insieme ai compagni. Più lunghi i tempi per Lukaku.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI - Come già anticipato, il prossimo 31 luglio la Lazio tornerà ad allenarsi. Mister Inzaghi ha concesso ai suoi ragazzi tre giorni di riposo, poi si ricomincerà a pedalare. Lo stesso giorno, o forse il primo agosto, verranno presentati i nuovi acquisti a Formello (Lazzari, Jony, Adekanye e Vavro), mentre venerdì la squadra partirà per l'Inghilterra per l'amichevole con il Bournemouth del 2 agosto. Poi subito rotta verso la Germania, dove i biancocelesti inaugureranno il ritiro di Marienfeld (dal 4 al 9 agosto) con il test contro il Paderborn il 3 agosto. Il 10 poi volo verso la Spagna per l'ultimo match amichevole in programma, contro il Celta Vigo. Probabilmente, sia a Marienfeld che nell'ultima domenica prima dell'inizio del campionato (il 17) la società cercherà di organizzare altre amichevoli.

LAZIO, PER MILINKOVIC ANCHE BALE DIVENTA FONDAMENTALE

LAZIO, INZAGHI VUOLE TRATTENERE BADELJ

TORNA ALLA HOMEPAGE