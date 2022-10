Lazio - Midtjylland, la carica di Pedro: sui social indossa i panni del tifoso! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Qualche ora d'attesa, poi arriverà all'Olimpico il fischio d'inizio di Lazio - Midtjylland, penultima sfida della fase a gironi d'Europa League. Dopo la brutta sconfitta dell'andata, per i biancocelesti è tempo di "vendetta". L'obiettivo è quello di conquistare tre punti che sarebbero fondamentali per smuovere la classifica del gruppo, in cui al momento tutte le formazioni vantano il medesimo bottino. In attesa di scendere in campo, Pedro ha vestito, in un certo modo, i panni del tifoso su Instagram. Condivisa l'immagine che riassume i dati della partita, ha aggiunto: "Forza Lazio". La carica dell'ex Barcellona giunge dai social. Ma, inevitabilmente, si rifletterà in campo.

