Lazio - Milan, 40 euro per la Curva: i tifosi protestano sui social

Si avvicina sempre di più il finale di stagione, resta una sola vera partita di cartello all'Olimpico per la Lazio ed è quella contro il Milan, in programma per il 24 aprile alle 20:45. Chi si aspettava prezzi più accessibili e popolari è rimasto deluso quando sono stati annunciati i costi dei vari biglietti: si va dai 40 euro per Curva e Distinti ai 110 della Tribuna Monte Mario, passando per i 60 della Tevere. Tantissime le proteste dei tifosi biancocelesti sui social, che avrebbero voluto un incoraggiamento in più per riempire lo stadio in una delle ultime partite di questo campionato: Twitter è letteralmente sommerso dai commenti di supporter delusi, che rimarcano l'insostenibilità di pretese così alte anche solo per andare in Curva. Non è la prima volta che i tifosi laziali si sono espressi con forza sul tema, rimanendo però evidentemente inascoltati.