Lazio - Milan, Di Canio: "Meriti dei biancocelesti, ma più difetti rossoneri"

La Lazio con la vittoria per 3-0 contro il Milan è tornata in corsa per la Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, dopo la semifinale di Champions League, Paolo Di Canio ha detto la sua sulla partita dell'Olimpico: "La Lazio non veniva da ottime prestazioni, da Lazio che conosciamo come a inizio stagione o l'anno scorso. Ha incontrato il Milan ed è sembrato fin troppo facile. Ci sono i meriti della Lazio, ma è sembrata quella Lazio lì dopo un periodo non brillante secondo me più per i difetti del Milan in questo momento".