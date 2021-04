Lazio - Milan, dominio del gioco e non solo: i dati statistici

Vittoria schiacciante sotto tutti i punti di vista, quella della Lazio ai danni del Milan per 3-0. I biancocelesti hanno dominato sul piano del gioco, ma secondo quanto riportato da Lazio Page, anche sui chilometri percorsi: gli uomini di Inzaghi hanno infatti percorso 6 km e mezzo in più dei rossoneri, (116.246-109.609), vincendo più del doppio dei tackle, (23-10, di cui 8 solo di Lucas Leiva al suo record stagionale), perdendo il possesso palla soltanto in 3 occasioni contro le 18 dei rossoneri.

Lazio – Milan, le pagelle dei quotidiani: Correa super, Immobile risolutore

Lazio - Milan, secondo 3-0 della stagione: il precedente

TORNA ALLA HOME PAGE