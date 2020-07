Lazio - Milan, emergenza in attacco: ipotesi Milinkovic al fianco di Correa

Lazio-Milan rappresenta uno snodo fondamentale per la marcia dei biancocelesti verso lo Scudetto. Sabato 4 luglio allo stadio Olimpico arrivano Ibrahimovic e compagni impegnati nella corsa all’Europa League. La Lazio deve continuare a vincere per tenere il passo della Juventus, che sta gradualmente la condizione fisica, e per arrivare allo scontro diretto con una distanza minima. Il Milan, reduce dal deludente pareggio di Ferrara, non può permettersi di sbagliare ancora. Inzaghi dovrà fare ancora i conti con le numerose assenze. Ai vari infortunati si aggiungono le pesanti squalifiche di Immobile e Caicedo che hanno rimediato la quinta ammonizione del loro campionato nel match contro il Torino. Con Adekanye fermo ai box, il tecnico sarà costretto a correre ai ripari e a cercare nuove soluzioni per l’attacco.

IDEA MILINKOVIC IN ATTACCO - L’unico attaccante vero a disposizione è Correa, certo di un posto da titolare lì davanti. Il Tucu potrebbe essere affiancato da Milinkovic formando un tandem d’attacco inedito e particolare. La velocità dell’argentino potrebbe sposarsi a meraviglia con i muscoli del numero 21. La fisicità e la bravura nei duelli aerei di Milinkovic sarebbe una carta in più per Inzaghi che, con il serbo, darebbe più peso all’attacco. Milinkovic proverà a non far sentire la mancanza di Immobile e Caicedo. Interessanti saranno i duelli con i due difensori centrali del Milan, Kjaer e Romagnoli, molti fisici e bravi in marcatura. Il serbo sarà fondamentale nel gioco aereo sia in area di rigore che sulla trequarti. Le sue spizzate di testa di potrebbero liberare in campo aperto la velocità e il dribbling di Correa. Inzaghi è pronto a sfruttare la duttilità del suo numero 21 e a giocarsi la carta a sorpresa. Le statistiche di Milinkovic dicono 5 gol in campionato e la partita con il Milan potrebbe essere l’occasione giusta per incrementare il suo score.