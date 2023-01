Lazio - Milan, Repice: "E' stata un'esecuzione più che una partita"

Il Milan sta attraversando uno dei momenti più difficili delle ultime due stagioni. Prima il pareggio contro il Lecce, poi il brutto ko contro l'Inter in Supercoppa e ieri la sconfitta per 4-0 contro una Lazio spietata e bellissima. Proprio sulla gara e sul momento della squadra di Pioli ha detto la sua il radiocronista Francesco Repice: "E' stata un'esecuzione più che una partita. La vera difficoltà di Milan è quella di non riuscire a creare un ciclo. Il nostro calcio non è più in grado di creare squadre che possano aprire un ciclo ed è preoccupante, soprattutto per queste tre che ci hanno mostrato come si fa. Mi rendo conto che evidentemente il livello si è parificato, non so se verso l'alto o il basso", queste le sue parole a TMW Radio.