Lazio, Milinkovic ancora in gol: eguagliato il suo record in Europa League

Sergej Milinkovic Savic continua ad essere decisivo per la Lazio. Suo il gol che ha dato il via alla fondamentale rimonta dei biancocelesti contro il Midtjylland. Una marcatura che lascia aperta la possibilità di vincere il girone F di Europa League e approdare direttamente agli ottavi di finale. Per il serbo si tratta del secondo gol stagionale nella competizione. Già nel nefasto match d'andata in Danimarca era andato a segno. Il sigillo messo a segno all'Olimpico gli consente di eguagliare gli score della stagione 2015/2016 e 2016/2017. Finora non è riuscito a far meglio, ma con ancora a disposizione la gara di Rotterdam contro il Feyenoord il bottino può essere incrementato. L'auspicio è che abbia a disposizione anche le gare della fase ad eliminazione diretta per continuare a dispensare perle in giro per il vecchio di continente.