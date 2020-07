Lazio, Milinkovic contro tutti: squadra in emergenza, ora tocca al Sergente

È il momento di Milinkovic-Savic. Con le assenze di Leiva e Luis Alberto per infortunio, tutto il perso del centrocampo della Lazio è sulle spalle del gigante serbo. Il Sergente già ha dimostrato di cosa è capace e oggi, all’Allianz Stadium, serve una prova di carattere. Sarà lui il perno della mediana biancoceleste e giocherà, molto probabilmente, al fianco di Parolo e Cataldi. Per trovare la vittoria e infiammare questo finale di stagione serve il miglior Milinkovic, il centrocampista totale in grado di trascinare da solo la squadra e di mettere a segno gol fantastici come quello dell’andata. Lancio millimetrico di Luis Alberto, stop volante e sinistro chirurgico del serbo che fa esplodere l’Olimpico. Nonostante i problemi muscolari che si trascina da un po’, questa sera servono la sua eleganza in mezzo al campo, i suoi centimetri e la sua leadership. Dalla ripresa del campionato ha giocato sempre ed è stato sostituito soltanto in 3 occasioni. Partita decisiva per la Lazio, che potrebbe trovare la terza vittoria stagionale sulla Juventus, e per tornare a riammirare il vero Milinkovic allontanando tutte le voci di mercato. Inzaghi e la Lazio si aggrappano a Sergej ed è quasi sempre una buona idea.