Lazio, Milinkovic è diventato specialista: nessuno come lui in Serie A

Ieri sera, a San Siro contro l'Inter, Milinkovic ha trovato il terzo gol in campionato su calcio di punizione aiutato anche dalla fortuna. Al minuto 61, sul risultato di 2-0 per i nerazzurri, il centrocampista serbo si occupa del calcio piazzato da posizione invitante. Conta i passi e cerca di apprendere Handanovic sul suo palo. La traiettoria del numero 21 biancoceleste trova il corpo di Escalante che corregge in porta il tiro e consente alla squadra di accorciare le distanze. Nonostante l'ultimo tocco involontario dell'argentino, la Lega Serie A ha deciso di assegnare il gol al Sergente che adesso è al primo posto solitario di gol su punizione in questo campionato. Dietro di lui Lykogiannis del Cagliari fermo a quota due. Dopo aver battuto Sirigu e Provedel, Milinkovic punisce anche Handanovic, questa volta però non consente alla Lazio di uscire con i 3 punti. Dopo Cataldi e Luis Alberto, Inzaghi ha trovato un altro specialista.