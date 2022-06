Lazio, Milinkovic in vacanza: tra storie e post con la sua Nataljia

Giornate divise tra meritate vacanze e amore spassionato, per Milinkovic che, dopo gli impegni calcistici, è andato in Turchia con la sua Natalija.

Finita la stagione, dopo gli impegni con la Serbia, Milinkovic si gode delle meritate vacanze. Il centrocampista della Lazio, in attesa di novità sul futuro, è partito per la Turchia, come testimonia la storia pubblicata ieri allo "Zuma Bodrum" (ristorante giapponese nella città di Bodrum, ndr) in compagnia di amici. Non solo, perché Sergej era insieme anche alla sua dolce metà Natalija, protagonista di una foto pubblicata sempre ieri sera che la ritrae in braccio a Milinkovic. Il numero 21 della Lazio ha accompagnato il post messo sul suo profilo con la scritta "With my wife" ("con mia moglie", ndr).

Oggi, invece, la coppia si è dedicata a una giornata di mare e ancora una volta il Sergente si è dimostrato molto attivo sui social, pubblicando un simpatico video in cui i loro volti sono deformati da un effetto ondeggiante. Un video divertente che mostra la serenità di Milinkovic e come si stia godendo le sue giornate tra vacanze e amore, in attesa del ritorno in campo.