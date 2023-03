Lazio, Milinkovic tra i top-11 della Serie A: la classifica speciale di Transfermarkt

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le sue ultime prestazioni hanno lasciato un po' a desiderare, ma il valore di Milinkovic non è mai stato in discussione. A dimostrazione di ciò è la top-11 stilata dal noto sito Transfermarkt che, prendendo come base i valori stabiliti per i calciatori della Serie A, ha creato una squadra in cui sono stati inseriti i calciatori più preziosi del campionato. Tra questi, ovviamente, rientra anche il centrocampista della Lazio con una valutazione di 60 milioni di euro, la quinta più altra dell'intero undici. Di seguito la squadra al completo.

TOP 11 VALORI - Maignan (35); Kim (50), Skriniar (60), Bastoni (55); Barella (70), Tonali (50), MIlinkovic (60); Kvaratskhelia (85), Leao (80); Lautaro (80), Osimhen (100)