Lazio, Mimun non ci sta: "Basta regali! Siamo molli e presuntuosi"

Errare è umano, perseverare è diabolico. La Lazio incappa nello stesso errore di valutazione di tre settimane fa e cade a Verona contro l'Hellas dopo la vittoria con l'Inter e la buona prestazione contro il Marsiglia. Al Bentegodi è finita 4-1 per i padroni di casa e le domande per Maurizio Sarri ora sono tante. Clemente Mimun si è sfogato dopo l'amara sconfitta su Twitter. Il direttore del TG5 ha scritto: "Una volta facciamo contento Sinisa, un'altra felice il Cholito. Non è generosità, siamo un disastro! Non è solo colpa di Sarri. Abbiamo bisogno di almeno due buoni difensori e di una punta vera, non Muriqi inadatto alla Serie A. Vedere la Lazio presa a pallonate da Bologna e Verona fa male al cuore... oltretutto tra i nostri è difficile scegliere chi salvare: così molli e presuntuosi li ho visti raramente".

