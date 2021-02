Lazio, Mirabelli e il retroscena su Immobile: "Avevamo un accordo con il giocatore ma Lotito..."

L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, ha svelato un interessante retroscena su quando provò a portare Ciro Immobile in rossonero: "Non avevo fatto i conti con Lotito. Noi avevamo già l'accordo con il giocatore, ma la Lazio voleva 100 milioni di euro e così non se n'è fatto nulla; sapevano di avere un campione in casa".

