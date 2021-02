FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: Musacchio con chi ha riposato

FORMELLO - Scarico post-Bayern. Seduta dedicata ai calciatori che non hanno affrontato i tedeschi ieri sera o che hanno giocato soltanto una porzione di ottavo di Champions. Per gli altri lavoro in palestra. Tra i giocatori in campo c’è anche Musacchio, sostituito dopo soltanto mezzora. Minutaggio ridotto anche per l'argentino. Questo il gruppo agli ordini di Inzaghi: Musacchio, Hoedt, Parolo, Armini, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Pereira, Caicedo, Muriqi più Minala e Djavan Anderson, fuori lista ma aggregati nella sgambata di ripresa. Da domani si comincerà a preparare la partita di sabato con il Bologna. Non ci sarà Escalante, squalificato per l’ammonizione rimediata contro la Samp (era diffidato). Ok Strakosha, tornato in gruppo nell’ultima settimana dopo aver superato l’infortunio al ginocchio. Le prove tattiche potrebbero scattare direttamente nella rifinitura di venerdì pomeriggio. Possibili rotazioni di formazione, martedì prossimo la Lazio tornerà in campo per il turno infrasettimanale con il Torino. La ripresa è fissata per domani mattina.