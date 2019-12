Lazio, Moggi: "Il centrocampo della Juve non vale quello dei biancocelesti"

Sintetico e senza peli sulla lingua, come ha abituato dal giorno del suo addio (forzato) al calcio a questa parte. Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha analizzato la sconfitta dei bianconeri contro la Lazio dello scorso sabato. Intervenuto a Radio Bianconera, alla domanda di un ascoltatore su quale fosse la ragione fondamentale della debacle, Moggi ha risposto così: "La sconfitta contro la Lazio è facilmente leggibile: il centrocampo della Juventus non è stato all’altezza di quello biancoceleste". Probabilmente un messaggio rivolto a Paratici e al mercato estivo non all'altezza. Uno dei grandi obiettivi della Juve, infatti, all'Olimpico ha giocato e deciso la partita con la maglia biancoceleste: Sergej Milinkovic-Savic, desiderato da molti e di proprietà solo della Lazio. Poi Luis Alberto e Lucas Leiva. Un centrocampo stellare che praticamente nessuno in Serie A può vantare, nemmeno la Juventus.

