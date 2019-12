Lazio, Canigiani: "Iniziata la vendita per la Supercoppa, ecco le modalità"

Il prossimo periodo sarà ricco di impegni, la Lazio si prepara ad affrontare tutte le sfide previste. Su tutte, c'è sicuramente quella della Supercoppa contro la Juventus. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: "La vendita dei tagliandi è complicata, nonostante in tanti si sono già organizzati con i voli. Le modalità sono due: uno su TicketOne per il settore a noi dedicato, l’altro, per i diversi settori dello stadio, sono acquistabili attraverso il sito reso noto dalla Lega Serie A. Lo Stadio ha una capienza leggermente superiore ai 20.000 posti. Per il Natale, stiamo ripetendo l’offerta degli scorsi anni, la quale consente di ricevere un tagliando omaggio per lo stadio acquistando i prodotti presso i Lazio Style 1900 Official Store. In ogni punto vendita, la promozione è già attiva. Da gennaio avremo un periodo abbastanza intenso tra campionato e Coppa Italia, con l’aggiunta della cena di Natale e delle celebrazioni per i 120 anni"

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, SCHERZO AD ADEKANYE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE