Lazio, Montella: "Sono curioso di vedere i progressi dei biancocelesti"

E' partito benissimo Vincenzo Montella con il suo Adana Demirspor che, in questo inizio di stagione, domina la SuperLig con 16 punti in 7 patite a pari merito con il Galatasaray, prossimo avversario. L'ex tecnico della Fiorentina è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per esprimersi, anche, sulla situazione della Serie A, mostrando particolare interesse verso la Lazio di Maurizio Sarri:

"La Roma? Mi diverte molto. Mou ha creato un entusiasmo che ricorda quello dello scudetto del 2001. Quando a Roma si respira quell'aria può succedere di tutto. Sono curioso di vedere i progressi della Lazio, mentre sta deludendo la Fiorentina rispetto allo scorso anno quando aveva entusiasmato. Tra le medio piccole, complimenti all'Udinese e all'Empoli".

L'IMPORTANZA DELL'ALLENATORE - "È ovvio che il valore dei giocatori, in campo e nei comportamenti, ti può permettere di arrivare in alto e magari di vincere, ma il tecnico è importante, altrimenti non si capirebbe cosa stia lì a fare. Organizzazione, gioco, idee, mentalità, atteggiamento, regole, tattica, studio degli avversari, coesione nello spogliatoio... Un allenatore ha tanti compiti, che nel calcio di oggi necessitano di una dedizione piena, totale. Ma affinché possa incidere è fondamentale che la sua visione e quella del club vadano di pari passo. Altrimenti cominciano i problemi"