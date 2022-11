Lazio - Monza, dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio torna in campo dopo la vittoria nel derby contro la Roma e ora dovrà affrontare il Monza neopromosso, con il fischio d'inizio del match fissato per le 20.45 di giovedì 10 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in streaming come sempre da DAZN, accessibile tramite smart Tv o sui dispositivi mobile dall'app dedicata. Per tutti coloro abbonati a Sky ma che hanno anche sottoscritto l'abbonamento "Zona DAZN", la partita sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.