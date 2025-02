Lazio - Monza, tante iniziative all'Olimpico nel pre-gara: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di 24 ore e la Lazio tornerà in campo per la sfida contro il Monza in programma domenica 9 febbraio alle 15.00 e saranno tantissime le iniziative promosse dalla società nel pre gara.

SHARE THE GOOD - Come in tutte le gare interne, volontari delle Associazioni Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio e volontari della Fondazione Lazio saranno presenti nei tre punti dello stadio (via dei Gladiatori - Obelisco - Via Nigra, verso Piazzale Dodi) per accogliere i tifosi che vorranno donare alimenti (ben conservati, non in vetro, con una data di scadenza lontana) e prodotti per la cura dei bambini (pannolini) a favore delle persone meno abbienti. Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle politiche sociali di Roma.

Quiet Room Lo Zucchero Filato APS di Viterbo

Allo stadio Olimpico saranno presenti otto ragazzi con disturbo dello spettro autistico insieme ai rispettivi accompagnatori. Inoltre, sia l`iniziativa Share The Good sia che la Quiet Room Lo Zucchero Filato APS di Viterbo saranno seguite dalla nostra area psicologica con il Dottor Vincenzo Chiavetta responsabile dell’area psicologica del settore giovanile coadiuvato da sei tirocinanti.

Nel pre partita, infine, Federica Buda si esibirà sulle note de "I giardini di marzo".