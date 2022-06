Lazio, mostra 'Uniformi & Casacche': presenti l'Assessore Onorato e Anna Falchi - FOTO

Si è tenuta nella giornata di oggi, presso il Museo dei Granatieri in Piazza Santa Croce in Gerusalemme la mostra "Uniformi & Casacche" organizzata dall’Esercito Italiano e dal Lazio Museum.

Presente all'evento anche l'Assessore Onorato che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Finalmente sto tra amici con colori a me familiari. Ricordiamo la storia della prima squadra della Capitale: risultati molto importanti per la storia di Roma. Giocatori e sportivi che hanno dato la vita per la difesa del nostro paese e nel frattempo conquistavano titoli e record che possano essere riconosciuti al più presto”.

Tra gli ospiti anche la nota showgirl e tifosa della Lazio Anna Falchi: "Onorata di partecipare a queste iniziative. Mi sono anche vestita di celeste, colore dei miei occhi, una passione innata per la mia amata Lazio. Sono molto legata anche alle maglie, siamo qui per ricordare le maglie e sono molto curiosa di vedere le primissime maglie fino a quelle di oggi. Mi piace molto il connubio tra la Lazio e l’esercito, che da sempre ci protegge. Sempre forza Lazio!".