Lazio, Murgia incorona Immobile: "Ha fatto la storia, i gol parlano per lui"

© foto di Federico Gaetano

Ciro Immobile è pronto a salutare la Lazio. Tutto fatto con il Besiktas: dopo otto stagioni il capitano biancoceleste lascerà la Capitale. Per parlare di lui e del suo addio, Alessandro Murgia è intervenuto in collegamento a Radio Serie A. Ecco le sue parole a riguardo: "La carriera di Ciro e i suoi gol parlano per lui. Ho avuto la fortuna di conoscerlo dentro e fuori dal campo ed è un grande attaccante, ma soprattutto una grande persona. Ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e dato il 100% di se per la Lazio, tant'è che è diventato subito capitano e ha fatto la storia del club".