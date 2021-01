Lazio, Musacchio è vicino: il profilo del difensore argentino

È Mateo Musacchio il nome individuato dalla Lazio per sostituire l'infortunato Luiz Felipe. Un profilo d'esperienza, pronto subito, per questo Inzaghi ha scelto di puntare su di lui piuttosto che su calciatore giovane e di prospettiva. Classe '90 (compirà 31 anni ad agosto), l'argentino ha collezionato solo 2 presenze quest'anno con il Milan ma vanta un discreto curriculum soprattutto con il Villarreal. 189 presenze e 7 gol in 7 stagioni (dal 2010 al 2017) con gli spagnoli che lo prelevarono dal River Plate, squadra con cui vinse il campionato argentino nel 2007/2008. Per lui 5 gettoni in Champions League nella stagione '11/'12 e 36 totali in Europa League, oltre alle 6 presenze collezionate con la Nazionale argentina. Lo scorso giugno l'infortunio più grave della sua carriera dopo la frattura del perone nel 2015, un problema alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi per 26 partite fino a novembre. Ora l'operazione è alle spalle e l'accordo con la Lazio è vicino, Musacchio è pronto ad aggiornare i suoi numeri con la maglia biancoceleste.